Проектная организация
МАСТЕРПЛАН

✔ Объемно-планировочные решения помещений по санитарным и др. нормам
✔ Расчет площади помещений, расчет количества сотрудников
по санитарным нормам
✔ Подбор, расстановка оборудования или выполнение работ
по дизайну заказчика
✔ Перечень мероприятий по охране труда сотрудников
при эксплуатации предприятия
✔ Описание и состав вредных выбросов от предприятия
при его эксплуатации, мероприятия по их сокращению
✔ Расчет количества отходов на предприятии во время его
эксплуатации
✔ Выдача технического задания для инженерных сетей
(ВК, ОВ, ЭО и др.)
✔ Спецификация оборудования
✔ Схемы потоков на предприятии (грузовых, сотрудников, посетителей)
✔ Описание мероприятий по предотвращению
несанкционированного доступа на предприятие
✔ Прохождение экспертизы

Сотрудничать с нашей компанией удобно:
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1. Оставьте техническое задание.
Внесите предоплату 50%
3. Работы выполнены.
Перечислите остаток средств
2. Через оговоренный срок получите том «Технологические решения»
Силами наших технологов выполнены :
✔ Архивы;
Продуктовые супер- и гипермаркеты;
Офисы;
Паркинги;
Встроенные в жилые дома коммерческие помещения (кафе, офис, продуктовый магазин, ФОК и др.);
Предприятия общественного питания
(ресторанов, кафе, баров, столовых, фуд-кортов, фаст-фудов);
Магазины (продовольственных и промышленных товаров);
Складские, логистические комплексы;
Предприятия по фасовке;
Гостиницы, апартаменты, общежития;
Спортивные учреждения (фитнес, бассейн);
Станции технического обслуживания;
Пивоварни;
Кинотеатры;
Образовательные учреждения - детские сады и школы;
ТРК площадью до 140.000 м2;
Медицинские центры, аптеки;
Библиотеки;
Выставочные залы, музей;
Зарядные;
Вертикальный транспорт и др.
Разрабатываем решения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87. В штате есть сотрудники, специализирующиеся на разделах ТХ для общественных и
промышленных зданий.
Над проектом работают одновременно до 5 технологов. Документы будут готовы к оговоренной дате. Время выполнения работ зависит от сложности задачи.
Не завышаем цены: разработка тома небольшого офиса стоит от 10 000 рублей, бара от 15 000 рублей. Постоянным клиентам предоставляем скидки до 10%. Заключаем официальный договор.
Профессиональный подход
Экономия
времени
Сокращение
расходов
Наши преимущества:
Контакты:
РФ, Г. Санкт-Петербург,
Мебельная ул., д. 2, лит. К
Беспалов Илья Сергеевич
+7 (904) 332-98-06
ГЕН. ДИРЕКТОР