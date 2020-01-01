МАСТЕРПЛАН

✔ Объемно-планировочные решения помещений по санитарным и др. нормам
✔ Расчет площади помещений, расчет количества сотрудников
по санитарным нормам
✔ Подбор, расстановка
оборудования или выполнение работ
по дизайну заказчика
✔ Перечень мероприятий по охране труда сотрудников
при эксплуатации предприятия
✔ Описание и состав вредных выбросов от предприятия
при его эксплуатации, мероприятия
по их сокращению
✔ Расчет количества отходов на предприятии во время его
эксплуатации
✔ Выдача технического задания для инженерных сетей
(ВК, ОВ, ЭО и др.)
✔ Спецификация оборудования
✔ Схемы потоков на предприятии
(грузовых, сотрудников, посетителей)
✔ Описание мероприятий по предотвращению
несанкционированного доступа на предприятие
✔ Прохождение экспертизы