Проектная организация

МАСТЕРПЛАН





✔ Объемно-планировочные решения помещений по санитарным и др. нормам

✔ Расчет площади помещений, расчет количества сотрудников

по санитарным нормам

✔ Подбор, расстановка оборудования или выполнение работ

по дизайну заказчика

✔ Перечень мероприятий по охране труда сотрудников

при эксплуатации предприятия

✔ Описание и состав вредных выбросов от предприятия

при его эксплуатации, мероприятия по их сокращению

✔ Расчет количества отходов на предприятии во время его

эксплуатации

✔ Выдача технического задания для инженерных сетей

(ВК, ОВ, ЭО и др.)

✔ Спецификация оборудования

✔ Схемы потоков на предприятии (грузовых, сотрудников, посетителей)

✔ Описание мероприятий по предотвращению

несанкционированного доступа на предприятие

✔ Прохождение экспертизы



